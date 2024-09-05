Боевики ХАМАС опубликовали «послание» убитого в Газе россиянина

На видео мужчина просит власти Израиля о помощи. Боевики палестинского движения ХАМАС опубликовали кадры, на которых запечатлено «последнее послание» убитого в конце августа в их плену Александра Лобанова, гражданина Израиля и РФ.
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