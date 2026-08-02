PNAS: теплеющий океан стал причиной крупнейшего вымирания на Земле

Исследователи из Стэнфордского университета под руководством Хосе Андреса Маркеса выяснили, что именно определило, какие морские виды выжили, а какие вымерли во время крупнейшего массового вымирания в истории Земли — пермско-триасового, произошедшего 252 миллиона лет назад.