Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 770 подписчиков

PNAS: теплеющий океан стал причиной крупнейшего вымирания на Земле

PNAS: теплеющий океан стал причиной крупнейшего вымирания на Земле

Исследователи из Стэнфордского университета под руководством Хосе Андреса Маркеса выяснили, что именно определило, какие морские виды выжили, а какие вымерли во время крупнейшего массового вымирания в истории Земли — пермско-триасового, произошедшего 252 миллиона лет назад.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии