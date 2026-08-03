НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Кобелев о «Динамо»: «Что вы хотите, когда входите в сезон с Артуром и Гладышевым, которого меняет Сергеев? Взяли Рубенса, но он не отличается от Скопинцева»

Бывший главный тренер « Динамо » Андрей Кобелев раскритиковал селекцию «Динамо». Команда тренера Сандро Шварца набрала одно очков в первых двух турах Альфа-Банк РПЛ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии