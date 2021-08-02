"Пульс Планеты"

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Крупный американский бизнес предал интересы ЛГБТ

Крупный американский бизнес предал интересы ЛГБТ

Принято считать, что права секс-меньшинств в США отстаивают не только политики, но и крупнейшие корпорации Со стороны Google, Walmart, Ford и других подобных структур делаются заявления в поддержку ЛГБТ, выпускаются радужные значки и игрушки.

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степан дунов
До какого идиотизма дошло западное сообщество. Ну есть от природы отклонения это не значит восхвалять и превозносить их. Просто пусть живут как и все общество, трудятся, служат, учатся и т.д. а не выпячивают свои отклонения.

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