Крупный американский бизнес предал интересы ЛГБТ

Принято считать, что права секс-меньшинств в США отстаивают не только политики, но и крупнейшие корпорации Со стороны Google, Walmart, Ford и других подобных структур делаются заявления в поддержку ЛГБТ, выпускаются радужные значки и игрушки.
Принято считать, что права секс-меньшинств в США отстаивают не только политики, но и крупнейшие корпорации Со стороны Google, Walmart, Ford и других подобных структур делаются заявления в поддержку ЛГБТ, выпускаются радужные значки и игрушки.
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