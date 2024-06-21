Эксперты рассказали, какие сайты подделывают чаще всего

Эксперты рассказали, какие сайты чаще всего оказываются в числе фишинговых. Как передает "ОТВ – Екатеринбург" со ссылкой на "Ugra-news", особенно часто мошенники подделывают порталы инвестиционных компаний и популярных брендов.
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