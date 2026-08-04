Латвия возобновила пропуск транспорта на границе с Белоруссией

Латвия сняла ограничения на пересечение границы через контрольно-пропускной пункт «Патерниеки», закрытый на протяжении почти четырех суток по техническим причинам, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.
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