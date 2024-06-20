Бабиана является редким растением, эффектные цветки которого похожи на иксии или на уменьшенные гладиолусы.
Бабиана
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Бабиана является редким растением, эффектные цветки которого похожи на иксии или на уменьшенные гладиолусы.