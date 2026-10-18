Москва рассчитывает, что граждане России смогут посещать без виз все страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 октября на пресс-конференции.
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