В Тольятти двое судебных приставов попали под уголовное преследование

Сотрудники управления подозреваются в получении взятки.Как сообщили в следственном управлении СК России по Самарской области, в период с сентября 2022 года по февраль 2023 года два сотрудника отдела судебных приставов по Центральному району регионального управления ФССП России получили денежные средства в размере 150 тысяч рублей.
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