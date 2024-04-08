Так широко рекламировавшаяся как «историческая» и «судьбоносная» встреча Пашиняна с Блинкеном и фон дер Ляйен закончилась оглушительным ничем.
Встреча Пашиняна с Западом закончилась оглушительным ничем
Комментарии
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Eduard
С осла достаточно и морковки!
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15 час.
Вадим Лебедев
История Буратино в харчевне и на "Поле чудес"...
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14 час.
Андрей Шишинов
У армении очень скоро закончится срок эксплуатации атомной станции, дающей между прочим 40% генерации. Продлить может только росатом. А захочет ли? Или как в бывшей украине - "откажемся от советского наследия".
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13 час.
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