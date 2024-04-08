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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Встреча Пашиняна с Западом закончилась оглушительным ничем

Встреча Пашиняна с Западом закончилась оглушительным ничем

Так широко рекламировавшаяся как «историческая» и «судьбоносная» встреча Пашиняна с Блинкеном и фон дер Ляйен закончилась оглушительным ничем.

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