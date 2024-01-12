Ани Лорак поддерживает героев...

"...никто Пескова выгонять не станет. Хотя бы по той простой причине, что он очень много знает об окружении Президента и внутренней жизни Кремля." (с) Господи, какая глупость...нет человека - нет проблем! Но заигрался, это точно.

Виктор Фоменко

Негатив на ВВП льётся не из-за Пескова, а из-за самого ВВП. Не надо рассказывать, что Песков вот такой плохой, а его непосредственный начальник из-за него страдает. Никто и ничто не мешает начальнику убрать нерадивого подчинённого. Ах, да, автор же сказал, что этот подчинённый может выложить всю подноготную о начальнике. То есть, получается так, что начальник-то тоже далеко не такой, каким хочет казаться перед народом.