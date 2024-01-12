Юрий Кот Ой, якось невдобно получилось. Ну, вы не понимаете. Это другое. Больше эфиров этой нацистке! Больших и разных.
Ани Лорак поддерживает героев...
Комментарии
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Генрих
"...никто Пескова выгонять не станет. Хотя бы по той простой причине, что он очень много знает об окружении Президента и внутренней жизни Кремля." (с) Господи, какая глупость...нет человека - нет проблем! Но заигрался, это точно.
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4 час.
Андрей Павлов
Так там вся вертикаль власти скреплена взаимным компроматом. Самый надежный цемент. Почему иначе Чубайс и Дворкович свободно уехали?
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3 час.
Виктор Фоменко
Негатив на ВВП льётся не из-за Пескова, а из-за самого ВВП. Не надо рассказывать, что Песков вот такой плохой, а его непосредственный начальник из-за него страдает. Никто и ничто не мешает начальнику убрать нерадивого подчинённого. Ах, да, автор же сказал, что этот подчинённый может выложить всю подноготную о начальнике. То есть, получается так, что начальник-то тоже далеко не такой, каким хочет казаться перед народом.
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3 час.
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