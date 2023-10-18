В Госдуме составили предложения по компенсации вкладов времен СССР

Известия / Артем Коротаев Рабочая группа в Госдуме составила предложения по компенсации вкладов в Сбербанке времен Советского Союза, рассказал депутат Владимир Сенин во время заседания комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку.
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