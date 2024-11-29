Россельхознадзор выявил нарушения у производителей мясной продукции в РФ. В российской колбасе нашли «мясной клей», вызывающий рак: какие марки лучше не покупать Специалисты Россельхознадзора провели проверку пищевых продуктов, которые производят российские компании из реестра экспортеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии