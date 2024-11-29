Россельхознадзор выявил нарушения у производителей мясной продукции в РФ. В российской колбасе нашли «мясной клей», вызывающий рак: какие марки лучше не покупать Специалисты Россельхознадзора провели проверку пищевых продуктов, которые производят российские компании из реестра экспортеров.