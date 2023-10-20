Инна Солдатенкова, Банки.ру: «Аудитория ипотечных заемщиков молодеет, но их кредитоспособность снижается»

«Тренд на омоложение ипотечной аудитории продолжается с III квартала 2022 года. Одновременно с этим наблюдается рост средних запрашиваемых сумм и сроков ипотечного кредита, но кредитоспособность заемщиков при этом постепенно снижается», — отметила в своем выступлении на Московском Международном жилищном конгрессе аналитик АЦ Банки.
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