Инна Солдатенкова, Банки.ру: «Аудитория ипотечных заемщиков молодеет, но их кредитоспособность снижается»

«Тренд на омоложение ипотечной аудитории продолжается с III квартала 2022 года. Одновременно с этим наблюдается рост средних запрашиваемых сумм и сроков ипотечного кредита, но кредитоспособность заемщиков при этом постепенно снижается», — отметила в своем выступлении на Московском Международном жилищном конгрессе аналитик АЦ Банки.