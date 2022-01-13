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Человеку впервые пересадили сердце свиньи. Как органы животных с измененными генами спасут тысячи жизней?

Человеку впервые пересадили сердце свиньи. Как органы животных с измененными генами спасут тысячи жизней?

Фото: University Of Maryland School / globallookpress.com 1 Проведена первая успешная пересадка сердца свиньи человеку Врачи Мэрилендского университета провели первую операцию по трансплантации сердца от генетически модифицированной свиньи человеку.

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