Патриот Иван Охлобыстин извинился за свои слова у Смольянинова* и призвал его вернуться домой к жене и детям

Известный актер Иван Охлобыстин вступился за своего крестного сына и призвал его вернуться в Россию. Патриотично-настроенный артист также публично извинился за ранее произнесенные слова в адрес иноагента Артура Смольянинова*, которые вызвали шум в обществе.
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