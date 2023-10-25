Патриот Иван Охлобыстин извинился за свои слова у Смольянинова* и призвал его вернуться домой к жене и детям

Известный актер Иван Охлобыстин вступился за своего крестного сына и призвал его вернуться в Россию. Патриотично-настроенный артист также публично извинился за ранее произнесенные слова в адрес иноагента Артура Смольянинова*, которые вызвали шум в обществе.