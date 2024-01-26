«Бабьи языки» — ОЧЕНЬ вкусные мясные рулетики покорят любого!

Бабьи языки – это сытное и очень вкусное блюдо на основе мясного фарша и теста, способное накормить большую компанию! Если вы никогда не пробовали это блюдо раньше, обязательно приготовьте его! Я уверена, что вы полюбите его и будете часто готовить! Итак, начнем! Ингредиенты: Фарш – 1 кг Лук – 7 ….