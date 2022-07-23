Камоцци пожелал «Спартаку» обыграть «Краснодар»

Бывший советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился ожиданиями от предстоящего матча московской команды с «Краснодаром» в рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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