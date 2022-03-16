Глава WTA о возможном отстранении игроков из России: «Категорически против того, чтобы спортсменов наказывали за действия их правительства»

Глава WTA Стив Саймон высказался о возможном отстранении российских теннисистов.  «Никогда не знаешь, что произойдет в будущем.

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