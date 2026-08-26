Путин поддержал идею специнвестконтрактов для строительства ЦОД

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Минпромторга Антоном Алихановым поддержал идею введения специальных инвестиционных контрактов (СПИКов) для компаний, готовых строить центры обработки данных (ЦОД) с использованием отечественного IT-оборудования.
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