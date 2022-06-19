Мэр Одессы Труханов заявил, что обеспокоен ростом ненависти «ко всему русскому»

Мэр Одессы Геннадий Труханов в беседе с газетой The New York Times заявил, что он обеспокоен ростом в городе ненависти «ко всему русскому», Как отметил чиновник, Одесса — «многокультурная столица Украины.
Популярные статьи
- Про кретина, который был идиотом ещё до своего слабоумия
- Ну что ж, идем к классическому финалу, как в 1945-м. Запад тогда готовил к выходу из Германии всех нужных ему специалистов, преступников и маргиналов. Сейчас включается похожий сценарий...
- WADA хочет получить взнос от России, или Как хвост начал вилять собакой
Свежие комментарии