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Мэр Одессы Труханов заявил, что обеспокоен ростом ненависти «ко всему русскому»

Мэр Одессы Труханов заявил, что обеспокоен ростом ненависти «ко всему русскому»

Мэр Одессы Геннадий Труханов в беседе с газетой The New York Times заявил, что он обеспокоен ростом в городе ненависти «ко всему русскому», Как отметил чиновник, Одесса — «многокультурная столица Украины.

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