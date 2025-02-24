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Царьград

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Коврик под педаль: в Приморье Honda сбила двух девочек, прокуратура проверяет

Коврик под педаль: в Приморье Honda сбила двух девочек, прокуратура проверяет

В Приморском крае автомобиль Honda Stepwgn наехал на двух девочек из-за коврика под педалью. Происшествие случилось в посёлке Пограничный 23 февраля.

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