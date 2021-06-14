Настоящего мужика видно с детства

Мужские забавыДети и семьяНастоящего мужика видно с детства Мой пятилетний сынок прищемил дверью палец. Слёзы, помазать зелёнкой, жалеть и обнимать – это святое.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМаксим ШишкинТе, кого воспитывает «яжмать», все такие…Максим ШишкинТе, кого воспитывает «яжмать», все такие…Владимир EвтушенкоЕсли мать пойдёт на встречу мерзким желаниям сынка, то потом этот " сынок" будет у неё пенсию отбирать.Максим ШишкинНе исключено.VLADIMIR KUTAJEVБРЕД! Пират.Владимир EвтушенкоЧто сказать-то хотели?Комментировать
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