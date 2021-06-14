Мужские забавы

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Настоящего мужика видно с детства

Настоящего мужика видно с детства

Мой пятилетний сынок прищемил дверью палец. Слёзы, помазать зелёнкой, жалеть и обнимать – это святое.

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Максим Шишкин
Те, кого воспитывает «яжмать», все такие…
Максим Шишкин
Те, кого воспитывает «яжмать», все такие…
Владимир Eвтушенко
Если мать пойдёт на встречу мерзким желаниям сынка, то потом этот " сынок" будет у неё пенсию отбирать.
Максим Шишкин
Не исключено.
VLADIMIR KUTAJEV
БРЕД! Пират.
Владимир Eвтушенко
Что сказать-то хотели?

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