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Царьград

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Бастрыкин взял под личный контроль нашумевшее дело челябинских близняшек

Бастрыкин взял под личный контроль нашумевшее дело челябинских близняшек

Председатель Следственного комитета России потребовал срочный доклад по резонансному уголовному делу, связанному с нарушением прав на медицинскую помощь двух несовершеннолетних девочек со спинальной мышечной атрофией.

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