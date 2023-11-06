Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 883 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Николаевич
    НЕТ в Крыму уже ни какого флота - весь подтянут к Израелю и аэродромы уже "не по пути"! Но это и не важно для ублюдко...Японцы ждут ядерн...
  • Оливия Никтова
    ю...После того-как эти укронацисты начали лезть на КРЫМ(А это всё же База ЧФ)пора прекращать с ними церемониться и жа...Японцы ждут ядерн...
  • Генрих
    Ну и зачем рожи замазали на фотке? Она уже давно в Сети путешествует. А нормальные люди должны знать воочию мелких не...Азербайджан выдас...

Путин напугал либералов «положительным» отзывом об Орде

Путин напугал либералов «положительным» отзывом об Орде

Политнавигатор Президент РФ Владимир Путин считает, что татаро-монгольское иго было менее опасно для России, чем все нашествия с Запада, так как ордынцы покушались на материальные и физические ресурсы Руси, а западные завоеватели – на русскую идентичность и душу народа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Но по валовому сбору зерна - первое. А вот, какой урожай будет у Европы в 2024 году-посмотрим. Скорее всегго намного меньше. И дело, вообще, идет к голоду.
Ответить
2 д.
Дмитрий Бакланов
У них площади маленькие, а населения много.
Ответить
2 д.
Natalija Osminina
Да какая разница.. у них территории маленькие. Им, вообще не свезло родиться на земле, бедной ресурсами. Ни фига же нет. Европа жила за счет дешевых энергоресурсов  России и дешевой рабочей силы Китая.  А теперь всё, полная веселуха.  Согласились отдать промышленность американцам в качестве помощи для борьбы с Россией и Китаем. Теперь сдохнут на пАру. Но первыми, конечно, добровольные жертвы грабежа - европейские терпилы.  Я даже представитть боюсь,  как Прибалтика будет жить - с нового года нас лишают дотаций от ЕС. Может амеры что подкинут. А иначе  полная задница.   Кормилица наша - Германия, загибается, автопром, строительство, деревообработка, химическая промышленность.. Сейчас у них общепит  будет массово закрываться.  Как и у нас.  Потому что НДС был 9%, а сейчас будет 21%. Плюс подорожало и будет дорожать еще  кофе, сладости из-за цены на бобы и сахар. Туризм тает на глазах, гостиницы пустые.  Как в пандемию.  Строительство накрывается из-за процентной ставки.  Порт  разорен, как и железные дороги.  А главное, обещают пополнять бюджет  новыми гигантскими налогами на собственников жилья.  А голод уже обещают всей Европе.  Карточки стали давать в Эстонии.  В Литве собираются запускать безотходный цикл - только переработанными отходами кормить не скотинку, а людей.  А Вы  о Европе, о центнерах... всё приплыли.
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх