Путин напугал либералов «положительным» отзывом об Орде

Natalija Osminina

Да какая разница.. у них территории маленькие. Им, вообще не свезло родиться на земле, бедной ресурсами. Ни фига же нет. Европа жила за счет дешевых энергоресурсов России и дешевой рабочей силы Китая. А теперь всё, полная веселуха. Согласились отдать промышленность американцам в качестве помощи для борьбы с Россией и Китаем. Теперь сдохнут на пАру. Но первыми, конечно, добровольные жертвы грабежа - европейские терпилы. Я даже представитть боюсь, как Прибалтика будет жить - с нового года нас лишают дотаций от ЕС. Может амеры что подкинут. А иначе полная задница. Кормилица наша - Германия, загибается, автопром, строительство, деревообработка, химическая промышленность.. Сейчас у них общепит будет массово закрываться. Как и у нас. Потому что НДС был 9%, а сейчас будет 21%. Плюс подорожало и будет дорожать еще кофе, сладости из-за цены на бобы и сахар. Туризм тает на глазах, гостиницы пустые. Как в пандемию. Строительство накрывается из-за процентной ставки. Порт разорен, как и железные дороги. А главное, обещают пополнять бюджет новыми гигантскими налогами на собственников жилья. А голод уже обещают всей Европе. Карточки стали давать в Эстонии. В Литве собираются запускать безотходный цикл - только переработанными отходами кормить не скотинку, а людей. А Вы о Европе, о центнерах... всё приплыли.