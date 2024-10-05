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Новая строка в квитанциях ЖКХ опустошит кошелек: касается всех жильцов многоквартирных домов, уже с 1 октября

Новая строка в квитанциях ЖКХ опустошит кошелек: касается всех жильцов многоквартирных домов, уже с 1 октября

Новая строка в квитанциях ЖКХ опустошит кошелек: касается всех жильцов многоквартирных домов, уже с 1 октября Ольга БезродняяВ квитанциях ЖКХ для жильцов многоквартирных домов появилась новая строка, которая предполагает дополнительные расходы.

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