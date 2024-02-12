Эпилептолог Воронкова: приступ эпилепсии нельзя вызвать испугом

Приступ эпилепсии нельзя спровоцировать, как правило, он начинается неожиданно, об этом "Газете.Ru" рассказала профессор, доктор медицинских наук, вице-президент "Объединения врачей-эпилептологов и пациентов" России, научный куратор Центра неврологии, эпилептологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ имени академика Б.
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