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Ethereum готовится к выходу из узкого диапазона на фоне роста ликвидности

Ethereum продолжает двигаться в тесном ценовом диапазоне: 7 сентября ETH закрылся на отметке $2 489 и уже 14 сессий удерживается между $2 391 и $2 514.

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