ИЕРУСАЛИМ, 13 октября, ФедералПресс. Западные страны считают российскую ядерную доктрину лишь угрозой и желанием запугать противников, поэтому сейчас НАТО готовится к большой войне с Россией, которая начнется примерно в 2027 году.
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