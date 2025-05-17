Три региона России все еще не утвердили планы закупок контейнерных площадок для ТКО

С начала года создали 386 площадок и приобрели 5 682 контейнера Карелия, Алтай (не указано, какой) и Кабардино-Балкария до сих пор не согласовали планы закупок контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщает РИАМО.