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От офиса до музея: как ЖК превращаются в 15-минутные города

От офиса до музея: как ЖК превращаются в 15-минутные города

Почему всё необходимое должно быть рядом Каждый второй москвич https://ria.ru/20260316/opros-2080878116.

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