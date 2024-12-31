России предложили создавать вооруженные отряды резервистов

ФЮ

Фаина Юсупова

Давно надо всё это делать и не было так,что вошли в Курскую область,побывали в Белгородской,Брянской областях.Не подготовлено было как следует охрана на границах.Теперь наши ребята сражаются из-за холодности высшего руководства.