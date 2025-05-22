Как топливный ритейл меняет правила игры: Всероссийский форум АЗС «Заправка 4.0»

Кто соберётся и зачем Организаторы задумали форум не просто как отраслевое мероприятие, а как мозговой штурм для всех, кто влияет на развитие топливной инфраструктуры — от чиновников и нефтяников до айтишников и инвесторов.
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