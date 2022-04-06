Парламентская газета

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Мишустин отчитается в Госдуме о работе правительства

Мишустин отчитается в Госдуме о работе правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин в четверг отчитается в Госдуме о работе правительства. Доклад председателя правительства ориентировочно продлится час, затем все фракции и независимый депутат смогут задать ему свои вопросы — по пять от фракции.

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