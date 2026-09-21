Конвекция: объяснение для школьников и подготовка к ОГЭ и ЕГЭ

И что нужно знать о конвекции, чтобы сдать ОГЭ и ЕГЭ фото: Yuganov Konstantin/Shutterstock/Fotodom.ruПродолжаем отвечать на вопросы, которые старшеклассники часто задают голосовому помощнику Алисе.
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