БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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До последнего Макрона. Ради войны с Россией Евросоюз будет готов на всё

До последнего Макрона. Ради войны с Россией Евросоюз будет готов на всё

Франция, Германия и Англия не откажутся от плана нападения, хотя среди их союзников уже появились отказники Алексей Михайлов На фото: канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Штубб и премьер-министр Черногории Милойко Спайич.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ВСЯ НЫНЕШНЯЯ ЕВРОГАЛЁРКА УЖЕ НАРЫЛА СЕБЕ БОМБОУБЕЖИЩ В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ ПЛАНЕТЫ, ЧТО БЫ ВО ВРЕМЯ СВАЛИТЬ В БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО, А НАСЕЛЕНИЕ ПУСТЬ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ УДАР!
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