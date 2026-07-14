ВС

Владимир Соловьев

ВСЯ НЫНЕШНЯЯ ЕВРОГАЛЁРКА УЖЕ НАРЫЛА СЕБЕ БОМБОУБЕЖИЩ В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ ПЛАНЕТЫ, ЧТО БЫ ВО ВРЕМЯ СВАЛИТЬ В БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО, А НАСЕЛЕНИЕ ПУСТЬ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ УДАР!