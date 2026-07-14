До последнего Макрона. Ради войны с Россией Евросоюз будет готов на всё

Франция, Германия и Англия не откажутся от плана нападения, хотя среди их союзников уже появились отказники Алексей Михайлов На фото: канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Штубб и премьер-министр Черногории Милойко Спайич.
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