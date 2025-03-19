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  • саша пупкин
    Кому нахер нужны извинения этого пи..са??? Вальнули бы на месте при переходе КСП))))Психопат и агресс...
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SK hynix начала поставлять образцы памяти HBM4 — 12 ярусов, 36 Гбайт и 2 Тбайт/с

SK hynix начала поставлять образцы памяти HBM4 — 12 ярусов, 36 Гбайт и 2 Тбайт/с

Южнокорейская компания SK hynix за счёт своих контрактов на поставку микросхем памяти HBM разных поколений для нужд Nvidia сильно нарастила свою выручку и прибыль, а также заняла половину рынка в соответствующем сегменте.

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