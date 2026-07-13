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Промышленности США и Европы нужно $23,6 трлн для снижения зависимости от КНР

Промышленности США и Европы нужно $23,6 трлн для снижения зависимости от КНР

США и Европа столкнулись с масштабной экономической задачей. Полный или хотя бы частичный отказ от зависимости от Китая в промышленности, технологиях и критически важных цепочках поставок может потребовать дополнительных инвестиций в размере около 23,6 трлн долларов в течение ближайших 25 лет.

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