Церковь Англии перестала именовать свои храмы «церквями»

Церковь Англии перестала использовать слово «церковь» в пользу «актуальных и современно звучащих» описаний, таких как «сообщество» при обсуждении создания новых молитвенных общин и конгрегаций, говорится в новом исследовании Центра теологии и исследований по основанию церквей, 18 августа передает GB News.