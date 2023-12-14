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Закон, порядок, государство

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Аэрофлот перевез по "плоским" тарифам почти 1,9 млн человек с начала года

Аэрофлот перевез по "плоским" тарифам почти 1,9 млн человек с начала года

Ключевой задачей Группы "Аэрофлот" остаётся доступность авиаперевозок. Помимо субсидируемых государством авиабилетов Аэрофлот по собственной инициативе предлагает "плоские" тарифы, которыми могут воспользоваться не только жители Дальневосточного федерального округа, но и все желающие пассажиры.

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