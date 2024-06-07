Орбан: Запад приблизился к точке невозврата в конфликте на Украине

Премьер Венгрии указал на опасную эскалацию украинского конфликта. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оценил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о намерении передать Украине истребители Mirage 2000-5.
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