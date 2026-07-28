БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Это остановит войну»: украинцы готовы на уступку Донбасса ради мира — но Зеленский хочет воевать

«Это остановит войну»: украинцы готовы на уступку Донбасса ради мира — но Зеленский хочет воевать

Украинцы готовы оставить Донбасс ради окончания конфликта Иллюстрация: "Блокнот" «Просроченный» диктатор уверен, что надо воевать «до последнего украинца».

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