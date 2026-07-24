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Царьград

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Пять портов Украины заблокированы после одного массированного и 18 групповых атак ВС России

Пять портов Украины заблокированы после одного массированного и 18 групповых атак ВС России

С 18 по 24 июля ВС России провели один массированный и 18 групповых атак на украинскую портовую инфраструктуру.

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