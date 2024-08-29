Пленный: 58-я бригада ВСУ может быть причастна к гибели военкора Ерёмина

Сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Роберт Погорелов сообщил, что бойцы 15-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины могут быть причастны к гибели военного корреспондента «Известий» Семёна Ерёмина.
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