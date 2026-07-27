China to Resell First US LNG Cargo in a Year Instead of Importing It

Chinese buyers that received the first U.S. LNG cargo in over a year plan to resell it on another market to profit from higher prices elsewhere and avoid paying a 25% tariff, sources familiar with the plans told Bloomberg on Monday.
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