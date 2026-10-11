Claude AI отправил ложные данные в полицию Филадельфии

Claude AI от Anthropic отправил ложный сигнал в полицию Филадельфии о нераскрытом убийстве. В России уже действует закон об ИИ, но ответственность за подобные инциденты пока не прописана.
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