"Амбрелла" - смертники, "кашники" - зэки? Неожиданный бунт в Госдуме расставил всё по местам

Царьград ФОТО: FREEPIK Госдума 19 марта приняла во втором и третьем чтениях закон об освобождении от уголовной ответственности при заключении контракта на прохождение военной службы в период спецоперации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии