"Амбрелла" - смертники, "кашники" - зэки? Неожиданный бунт в Госдуме расставил всё по местам

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Царьград ФОТО: FREEPIK Госдума 19 марта приняла во втором и третьем чтениях закон об освобождении от уголовной ответственности при заключении контракта на прохождение военной службы в период спецоперации.

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Комментарии
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Александр Рожков
А что они будут вытворять на украинской территории и позорить армию? А на нашей территории они будут паиньками?
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9 час.

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