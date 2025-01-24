Трамп: я мог бы достичь сделки с Путиным по денуклеаризации

Я мог бы заключить сделку с президентом России Владимиром Путиным по поводу денуклеаризации (сокращения арсеналов ядерного оружия, его носителей и средств доставки, а также производства), так как уже работал по этому вопросу с ним, заявил президент США Дональд Трамп 24 января интервью телеканалу Fox News.