На какие средства существует Елизавета II и почему налогоплательщики не против этого источника доходов королевы?

Есть одна сфера интересов королевской семьи, которая скрыта сильнее, чем другие. Несмотря на всю публичность жизни монарха и его близких, источники дохода короны если и называются, то не привязываются к персоналиям, а тем более не публикуются.
Есть одна сфера интересов королевской семьи, которая скрыта сильнее, чем другие. Несмотря на всю публичность жизни монарха и его близких, источники дохода короны если и называются, то не привязываются к персоналиям, а тем более не публикуются.
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