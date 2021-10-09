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На какие средства существует Елизавета II и почему налогоплательщики не против этого источника доходов королевы?

Есть одна сфера интересов королевской семьи, которая скрыта сильнее, чем другие. Несмотря на всю публичность жизни монарха и его близких, источники дохода короны если и называются, то не привязываются к персоналиям, а тем более не публикуются.

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