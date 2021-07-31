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Высокогорные подразделения РФ преодолели горную реку Терскол в Приэльбрусье в рамках конкурса «Эльбрусское кольцо-2021»

Высокогорные подразделения РФ преодолели горную реку Терскол в Приэльбрусье в рамках конкурса «Эльбрусское кольцо-2021»

Всего в соревнованиях задействовано более 150 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

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